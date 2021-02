OM-Nice, match en retard de la 11e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre de la dernière chance ? L’OM dispute, ce mercredi, le premier de ses deux matchs en retard en Ligue 1 à l’occasion de la venue de Nice (11e journée). Et le club olympien, sur une série de sept matchs sans victoire en championnat, se doit de retrouver le goût du succès, dans une rencontre diffusée sur Canal+ à partir de 21h, pour se relancer et s’éviter une fin de saison sans le moindre enjeu.

C’est en substance le message passé par Nasser Larguet, qui poursuit son intérim sur le banc phocéen dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur. «C’est un match qu’il faut gagner, pour rester vivants dans ce championnat», a-t-il lancé. S’il n’est pas déjà trop tard.

Car l’enchaînement de contre-performances a fait plonger les coéquipiers de Steve Mandanda à la 9e place au classement et il paraît désormais compliqué pour eux de pouvoir refaire leur retard avec seulement trois points pris en sept matchs. A moins d’un sursaut face aux Niçois, avant de se déplacer, ce week-end, à Nantes et d’affronter Lyon puis Lille, deux candidats au titre de champion.

Mais en auront-ils les moyens ? L’OM ne pourra pas compter sur ses recrues hivernales Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Olivier Ntcham, pas qualifiés pour ce match, et sera également privé de Leonardo Balerdi et Dario Benedetto, exclus, dimanche, à Bordeaux (0-0). Valentin Rongier et Florian Thauvin sont, quant à eux, incertains. Cela risque de faire beaucoup, même si Dimitri Payet, Hiroki Sakai et Duje Caleta Car feront leur retour. Les Olympiens comptent néanmoins s’appuyer sur l’état d’esprit affiché en Gironde qui leur a permis de faire match nul à 9 contre 11.

Alors que la saison olympienne a déjà connu de nombreux soubresauts sur comme en dehors du terrain, avec notamment l’attaque de la Commanderie, cette rencontre intervient dans un contexte toujours très tendu entre la direction et les supporters, après l’annonce d’un projet baptisée «Agora OM». Une initiative vue comme une provocation par les fans marseillais et qui n’a pas manqué de faire réagir une grande partie de la classe politique locale.

Dans ce climat brûlant, seule une victoire pourrait permettre d’atténuer quelque peu les tensions, alors qu’un nouveau faux-pas ne ferait qu’envenimer une situation déjà très pesante.

