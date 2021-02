Boxe : Wilder, un prochain combat contre Fury ou Joshua ?

Presqu’un an après son dernier combat, Deontay Wilder a confié sur Instagram mardi soir son envie de retrouves les rings de boxe cette année. Et l’Américain aimerait combattre Anthony Joshua, Tyson Fury ou encore Andy Ruiz Jr.

A l’approche de l’anniversaire de sa toute première défaite en carrière (contre Tyson Fury le 22 février 2020), «The Bronze Bomber», qui se faisait très discret, est sorti de son silence sur les réseaux sociaux à l’occasion d’un live. Et il s’est confié sur ses envies lors des prochaines semaines.

Agé de 35 ans, Deontay Wilder (42 victoires, 1 nul, 1 défaite) a indiqué qu’il se verrait bien affronter Anthony Joshua, actuel détenteur des ceintures WBO, WBA, IBO et IBF des poids lourds mais également Andy Ruiz Jr, celui qui avait infligé la première défaite du Britannique à la surprise générale en juin 2019. Avant pourquoi Tyson Fury ?

«(Combattre Joshua ou Ruiz ?) Ouais, tout combattant qui est au sommet que les gens ne m’ont pas vu combattre et qu’ils veulent que j’affronte, je veux me battre contre eux, a-t-il expliqué. Je veux nettoyer la catégorie. Les gens pensent que j’ai arrêté de boxe. Mais ce n’est pas le cas.»

Alors, un retour de l’un des plus gros boxeurs de tous les temps sur les rings prochainement ? En tout cas, pour le spectacle, on ne dit pas non.

