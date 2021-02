F1 : Sebastian Vettel se débarrasse de toutes ses Ferrari

Sebastian Vettel est désireux de tourner définitivement la page Ferrari. Après sept saisons au sein de la Scuderia, le pilote allemand, qui s’est engagé avec l’écurie Aston Martin, a décidé de se séparer de tous ses bolides au cheval cabré.

Le garage du quadruple champion du monde de Formule 1, qui collectionne les voitures du sport, compte pas moins de cinq Ferrari. Et non des moindres. Sebastien Vettel est le propriétaire d’une LaFerrari de 2016, d’une Enzo de 2004, d’une F12 Tdf de 2016, d’une 458 Speciale de 2015 et d’une F50 de 1996. Mais plus pour très longtemps. Car elles sont toutes proposées à la vente par Tom Hartley Junior, vendeur britannique spécialisé dans les transactions de voitures de luxe.

«Nous sommes ravis de partager avec vous certaines de nos dernières acquisitions, toutes issues directement de la collection du quadruple champion du monde de F1, Sebastian Vettel. Toutes ces voitures sont localisées, immatriculées et immatriculées en Suisse», a indiqué la société sur son compte Instagram, accompagné des photos des véhicules mis à la vente.

Et elles comportent également deux Mercedes (SL65 AMG Black Series et SLS AMG) et une BMW (Z8 Roadster). Toutes ont un très faible kilométrage et sont en excellente état. De très belles occasions à saisir, mais pas à n’importe quels prix. Les futurs acquéreurs devront s’acquitter de 200.000 à 860.000 euros pour devenir propriétaire d’un de ses petits bijoux.

Les supercars vendues par Sebastian Vettel

Ferrari LaFerrari : déjà vendue



Ferrari Enzo : 1 790km/prix sur demande



Ferrari F12 TdF : 1 200 km/environ 860.000 euros



Ferrari 458 Speciale : 3 000 km/environ 400.000 euros



Ferrari F50 : déjà vendue



Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series : 2 800 km/environ 316.000 euros



Mercedes-Benz SLS AMG : 6 928 km/environ 200.000 euros



BMW Z8 Roadster : 21 700 km/environ 200.000 euros

A voir aussi