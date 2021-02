Harmonie Mutuelle Semi de Paris : cette année, il faudra courir en duo et connectés

Reporté au 5 septembre 2021 en raison du contexte sanitaire, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris a quand même voulu organiser un événement à la date prévue initialement. Le week-end des 6 et 7 mars, tous ceux qui le souhaitent sont donc invités à courir un semi-marathon en duo et connectés.

Pour participer, rien de plus simple : il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site officiel. Mais pas question de courir seul, ce semi-marathon connecté doit être parcouru en duo, en sachant que chacun des deux coureurs choisit la distance qui lui convient, à condition que le total atteigne les 21 km.

«Tu pourras courir avec ton coéquipier ou ta coéquipière le samedi ou le dimanche à l’heure la plus appropriée pour toi», expliquent les organisateurs. Les deux coureurs ne seront même pas obligés de courir en même temps, ni au même endroit : pour fusionner les deux courses, il suffit de télécharger l'application «HM Semi de Paris connecté» (disponible fin février) pour y inscrire son équipe.

Et «pas besoin de montre connectée» non plus, soulignent les organisateurs de l'événement, il faut juste courir avec un smartphone et bien penser à lancer le running directement depuis l’appli mobile pour être suivi en direct.

A l'issue de ce grand week-end de course connecté, les meilleurs duos seront récompensés, soit par tirage au sort, soit via les plus belles photos de course parmi celles qui auront été partagées sur Instagram. Les couples les plus insolites, que ce soit pour leurs tenues de running, leur différence d’âge ou leur éloignement, pourront ainsi remporter des dossards running ou encore des goodies.

