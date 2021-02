Ligue 1 : L'OM renoue avec le succès contre Nice (3-2)

Un mois et demi que l'OM attendait ça. Malgré plusieurs absences, le club olympien a renoué avec le succès, ce mercredi, face à Nice en match en retard de la 11e journée de Ligue 1 (3-2) grâce notamment à un doublé de Saif-Eddine Khaoui.

Ce succès est une bouffée d’oxygène pour la formation phocéenne empêtrée dans une crise sur comme en-dehors du terrain, avec les vives tensions entre la direction et les supporters. Mais il est encore trop tôt pour dire qu’elle est guérie.

Car les coéquipiers de Steve Mandanda ont tremblé jusqu’au bout. Et il s’en est fallu de quelques centimètres pour que la série de 7 sept matchs sans la moindre victoire se prolonge. Dans les arrêts de jeu, un ultime coup-franc d’Amine Gouiri, déjà buteur au retour des vestiaires (47e), a trouvé le poteau avant que le ballon ne rebondisse sur le portier marseillais et que Jordan Amavi ne dégage en catastrophe.

Le coup de sifflet final dans la foulée est venu libérer tout un club. A commencer par Nasser Larguet. Propulsé sur le banc, à la place d’André Villas-Boas, le directeur du centre de formation a une grande part de responsabilité dans cette victoire. Privé de plusieurs joueurs, entre Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Olivier Ntcham (pas qualifiés) et Leonardo Balerdi et Dario Benedetto (suspendus), il a aligné une attaque inédite avec Saif-Eddine Khaoui, Luis Henrique et Ahmadou Bamba Dieng.

Un pari gagnant. Les trois ont réalisé une prestation convaincante avec une mention spéciale pour Khaoui. L’international tunisien, qui n’a jamais vraiment eu sa chance depuis son arrivée en 2016, a d’abord vu sa tentative échouer sur la barre transversale (41e) avant de trouver le chemin des filets quelques secondes plus tard (42e) pour permettre à l’OM de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance après l’ouverture du score d’Alvaro Gonzalez (14e).

à un point de Rennes

Il a remis ça en seconde période pour redonner deux buts d'avance à son équipe, qui a eu quelques sueurs froides en fin de rencontre avec la réduction du score de Sellouki (87e) et le poteau de Gouiri (93e). «Avoir une chance de commencer comme titulaire, j’attendais ça depuis tellement longtemps… Collectivement on a fait un gros match, je pense que ça va être notre match-référence pour la suite. On repart avec les trois points, c’est génial. J’ai la chance d’avoir eu la confiance du coach et ça change tout un joueur. Je lui ai rendu sur le terrain», s’est félicité Khaoui à l'issue de la rencontre.

«Je suis très heureux pour Khaoui. On l’a un peu sorti du placard, il est sérieux, travailleur, je ne l’ai jamais vu se plaindre», a confié Nasser Larguet, qui a également souligné la performance de ses deux compères d’attaque. «Luis Henrique et Dieng n’ont pas été inhibés par la pression, ils ont répondu à mes attentes. Pour une première, je suis vraiment satisfait», a-t-il déclaré.

Sur le plan comptable, cette victoire permet aux Marseillais de remonter à la 6e place, à un point de Rennes, contre qui ils joueront, le 10 mars, leur dernier match en retard. Une rencontre qui pourrait permettre à l’OM d’avoir une fin de saison plus enthousiasmante. «Les matchs en retard sont importants mathématiquement. Ça peut faire la différence entre être une équipe ordinaire et être une équipe du Top 5. Si on prend des points, il y a de bonnes perspectives d'avenir», a insisté Larguet.

D’ici là, le club olympien va devoir confirmer dès samedi à Nantes avant de se mesurer à Lyon et Lille, deux candidats au titre sur lequel l’OM a fait une croix depuis longtemps.

A voir aussi