Ligue des champions : Kylian Mbappé plus fort que Zinédine Zidane

Auteur d’un triplé contre le Barça (1-4) mardi soir en 8e de finale aller de Ligue des champions, Kylian Mbappé a dépassé Zinédine Zidane au nombre de buts inscrits lors des matchs à élimination directe.

Sa prestation a été saluée par toute la planète et les images font encore le tour des réseaux sociaux ce mercredi. L’attaquant du PSG a profité de l’absence de Neymar et Angel Di Maria pour prendre son rôle de leader du club de la capitale qu’il souhaitait tant. Et il l’a réussi de fort belle manière.

Si son triplé sur la pelouse du Camp Nou lui a permis de devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire de Paris – devant Pauleta et derrière Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic -, Kylian Mbappé a dépassé une légende du football français : Zinédine Zidane.

En effet, avec ses trois réalisations contre le Barça, l’ancien joueur de Monaco compte désormais 10 buts en phase d’élimination de la Ligue des champions alors que «ZZ» n’en avait inscrit «que» 8. Mbappé se rapproche désormais de Thierry Henry (12 buts). Le meilleur étant Karim Benzema (18 buts) qui affrontera l’Atalanta Bergame avec le Real Madrid la semaine prochaine.

Pour le détail de ses réalisations, Kylian Mbappé a inscrit 4 buts en phase élimination directe avec le PSG – il n’en avait marqué qu’un contre Manchester United en février 2019 – et 6 avec Monaco (contre Manchester City, le Borussia Dortmund et la Juventus Turin).

