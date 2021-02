Open d'Australie : Rafael Nadal renversé par Stefanos Tsitsipas en quarts

Rafael Nadal a été éliminé par Stefanos Tsitsipas, mercredi, en quarts de finale de l'Open d'Australie (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5) au bout d'un peu plus de 4h de jeu. L'Espagnol, numéro 2 mondial, menait 2 manches à rien.

Quel exploit du Grec ! Le 6e mondial est sorti vainqueur du combat contre le Majorquin et devient le troisième joueur à réussir à remonter un handicap de deux sets contre Nadal, après Roger Federer (Miami 2005) et Fabio Fognini (US Open 2015). Il s’offre ainsi sa deuxième demi-finale à Melbourne et affrontera Daniil Medvedev (4e).

«Je n'ai pas les mots... J'ai retrouvé mon tennis d'un seul coup, a confié Stefanos Tsitsipas après la rencontre. C'est un sentiment incroyable d'arriver à me battre à un tel niveau et de tout donner sur le court. J'étais très nerveux au début. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé après le troisième set. Je volais comme un petit oiseau, tout fonctionnait pour moi... C'est indescriptible.»

L'EXPLOIT DE TSITSIPAS !!! Mené deux manches à rien, le Grec renverse Nadal en 5 sets pour rejoindre Medvedev en demi-finale





