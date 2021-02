Transferts : le PSG a fixé le prix (très élevé) de Kylian Mbappé

En une soirée, Kylian Mbappé a mis toute l’Europe à ses pieds. Et même plus encore. Auteur d’un triplé à Barcelone (1-4), mardi soir, en Ligue des champions, l’attaquant tricolore en a également profité pour raviver, s’il en avait besoin, l’intérêt de ses prétendants. Mais s’il n’a plus qu’un an et demi de contrat avec la capitale, le PSG ne le laissera pas partir à n’importe quel prix.

Le champion de France a fixé la barre haute. Très haute même. Les dirigeants parisiens demanderaient pas moins de 200 millions d’euros pour laisser partir son joueur, selon Le Parisien. Une somme qui pourrait faire réfléchir les clubs désireux de s’attacher ses services, surtout en ces temps de crise sanitaire.

Et ils sont peu nombreux à avoir les moyens de recruter le champion du monde tricolore. Seuls le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et la Juventus Turin ont les capacités d'assumer son indemnité de transfert ainsi que son salaire, qui devrait avoisiner les 30 millions d’euros annuels. Un temps intéressé, le FC Barcelone s’est retiré de la course à sa signature, faute de liquidités suffisantes.

Ce montant élevé est aussi une manière pour Paris de réaffirmer sa volonté de conserver son numéro 7, recruté en même temps que Neymar à l’été 2017 pour 180 millions d’euros. Le club de la capitale a fait de sa prolongation une de ses priorités et des discussions ont été entamées depuis plusieurs semaines.

Mais, au contraire de Neymar, en passe de prolonger, elles n’ont toujours pas abouti. Et si aucun accord n’est trouvé dans les prochaines semaines, le PSG devra se résoudre à le laisser partir cet été pour récupérer de l’argent.

Confronté à un dilemme entre rester ou partir, Kylian Mbappé est toujours en pleine réflexion. Car il ne souhaite pas prolonger pour ensuite partir dans un an. S’il accepte de renouveler son bail, c’est pour s’inscrire dans la durée à Paris, où il va achever sa 4e saison.

Interrogé sur son avenir à l’issue de son incroyable performance au Camp Nou, le prodige de Bondy, devenu le 3e meilleur buteur de l’histoire du club parisien, a encore laissé planer le doute. «C’est une réflexion sur le long terme, a-t-il confié au micro de RMC Sport. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux.» Des déclarations de nature à rassurer les dirigeants du PSG et ses supporters ?

