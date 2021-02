Open d’Australie : Eliminée et en larmes, Serena Williams va-t-elle mettre un terme à sa carrière ? (vidéo)

Elle ne remportera pas son 24e Grand Chelem. Serena Williams a été éliminée, ce jeudi, en demi-finale de l’Open d’Australie par Naomi Osaka (6-3, 6-4). Une élimination qui l’a terriblement affectée et pourrait l’inciter à mettre un terme à sa carrière.

L’Américaine a quitté le court avec un signe envers le public pour le moins énigmatique. Elle a salué les spectateurs en posant sa main sur le cœur, laissant à penser à un possible adieu. Quelques instants plus tard en conférence de presse, interrogée sur la signification de ce geste, elle a laissé planer le doute. «Si un jour je fais mes adieux, je ne le dirai à personne, alors...», a-t-elle lâché dans un léger sourire.

Mais il a très vite disparu de son visage, remplacé par des larmes. A la question suivante, portant sur les raisons du nombre de fautes qu’elle a commises pendant le match, elle a coupé court envahie par la déception. «Je ne sais pas. J’ai fini», a-t-elle déclaré avant de quitter la salle en pleurs.

A 39 ans, Serena Williams, maman d’une petite fille, pourrait décider de ranger sa raquette pour se consacrer à sa famille, lassée de courir après cette 24e couronne en Grand Chelem qui lui permettrait de rejoindre l’Australienne Margareth Court. Son dernier sacre remonte à l’Open d’Australie en 2017 et elle n’a plus atteint une finale d’un Majeur depuis l’US Open en 2019, accumulant les désillusions. Et ce nouvel échec pourrait être celui de trop.

La séquence est poignante : prise par l'émotion, Serena Williams fond en larmes devant les journalistes. #HomeOfTennis #AusOpen pic.twitter.com/1xMlaez0zm — Tennis_MajorsFR (@tennismajorsfr) February 18, 2021

