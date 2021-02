Mondiaux de ski : Mathieu Faivre champion du monde du géant, premier Français depuis 1968

Le Français Mathieu Faivre vient d'être sacré champion du monde en géant vendredi 19 février, après son titre en parallèle remporté il y a seulement quelques jours, mercredi dernier.

Une médaille d'or mérité pour Mathieu Faivre, qui a surpassé l'Italien Luca de Aliprandini et l'Autrichien Marco Schwarz. Mais une énorme déception pour le Français Alexis Pinturault qui est sorti du parcours sur le second tracé, après avoir été intouchable dans le premier run.

Premier titre pour les français depuis 1968

Une médaille d'or d'autant plus symbolique qu'il s'agit du premier titre pour les Français dans cette discipline depuis 53 ans, et le sacre de Jean-Claude Killy en 1968. «Croyez-moi, c'est irréaliste. Un truc de malade», a imméditament réagi Mathieu Faivre après la course au micro de France 3, particulièrement ému.

Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait», a-t-il témoigné, admettant ne pas avoir été parfait «dans l'engagement» et «dans la justesse technique». Mais «l'important» selon lui, «c'était vraiment d'y croire jusqu'au bout, de ne rien lâcher».

