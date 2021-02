Covid 19 : La mère de Ronaldinho succombe après deux mois d’hospitalisation

Ronaldinho a eu la douleur de perdre sa mère. Agée de 71 ans, elle s’est éteinte, dans la nuit de samedi à dimanche, des suites de complications liées à une infection au Covid-19 courant décembre.

Dona Miguelina avait été admise à l’hôpital de Porto Alegre et placée en soins intensifs. Et malheureusement, elle a succombé. L’information a été confirmée par l’Atlético Mineiro, club où le Ballon d’or 2005 a évolué de 2012 à 2014.

«La famille Atleticana est en deuil et partage le moment de douleur avec son idole. Que Dieu vous accueille à bras ouverts et réconforte le cœur de notre as éternel. Repose en paix, Dona Miguelina», a posté l’Atlético sur compte Twitter, accompagné de plusieurs photos de Ronaldinho en compagnie de sa mère.

L’ancien Parisien et Barcelonais, qui s’était ému de son hospitalisation, avait également contracté le coronavirus, mais il s’en était remis. Et sur les réseaux sociaux, «Ronnie» a lui retiré sa photo de profil pour laisser un écran noir en guise de deuil.

Depuis plusieurs mois, Ronaldinho vit des moments compliqués. Il est toujours empêtré dans ses ennuis judiciaires pour des problèmes de faux-passeports au Paraguay, qui lui ont valu de passer de longues semaines en prison avant d’en ressortir en avril dernier.

