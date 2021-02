Ligue 1 : le PSG retombe sur terre contre Monaco (0-2) et laisse Lille s'échapper

Après sa démonstration en Ligue des champions à Barcelone, le PSG s'est incliné contre Monaco (0-2), dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1 laissant Lille prendre 4 points d'avance.

De la magie à la tragédie. Les Parisiens n’ont pas digéré leur brillante victoire en 8e de finale aller de la C1 sur la pelouse du Barça. Les hommes de Mauricio Pochettino, toujours privés de Neymar et Angel Di Maria notamment, incapables de se montrer dangereux comme Kylian Mbappé, bien loin de son niveau spectaculaire en Catalogne, ont encaissé une sixième défaite cette saison. Record égalé dans une saison depuis l’arrivée des Qataris.

Et dans ces 6 revers, 2 sont donc à mettre à l’actif des Monégasques, qui s’étaient déjà imposés à l’aller sur leur Rocher (3-2) - une première pour le PSG (de perdre deux fois contre une équipe en L1) depuis la saison 2011-2012 -. Les hommes de Nico Kovac, qui ont trouvé l’ouverture par Sofiane Diop et Guillermo Maripan, se rapprochent à grands pas de leur victime puisqu’ils sont quatrièmes à seulement deux longueurs des Parisiens.

"On commence à perdre beaucoup d'opportunités pour gagner ce titre (...)"





La réaction de Marco Verratti après #PSGASM pic.twitter.com/vVNzcv9FzR — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 21, 2021

De quoi dire «adieu» au titre ? En tout cas, la pression est forte pour le PSG, qui s’est incliné cette saison à domicile face à Lyon, Monaco et Marseille et qui n’a donc pas encore battu un membre du Top 5, désormais qui pointent à 4 points de Lille, qui se rendra au Parc des Princes début avril, et un de Lyon.

«Nous n'étions pas au niveau auquel nous devons être pour gagner, le premier responsable c'est l'entraîneur, et je l'assume, a confié Pochettino. Nous avions bien commencé le match, et nous avons pris un but sur leur première action. Monaco a joué un très bon match défensivement. Nous avions parlé entre nous de l'importance de maintenir ce niveau de concentration, mais on ne peut pas répliquer exactement une performance d'un soir à l'autre.»

Et désormais, les Parisiens vont vite devoir se relever dès leurs prochains déplacements (à Dijon et Bordeaux) et éviter de perdre des points sous peine de dire définitivement adieu au titre. D'autant qu'ensuite, les coéquipiers de Presnel Kimpembe, qui joueront leur 8e de finale retour de Ligue des champions le 10 mars, recevront Nantes avant de se render à Lyon (21 mars) puis de recevoir Lille (4 avril).

