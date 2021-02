Open d’Australie : Trop fort, Novak Djokovic décroche son 9e sacre à Melbourne

Novak Djokovic reste le maitre des lieux à Melbourne. Le numéro 1 mondial a surclassé, ce dimanche, en finale le Russe Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2) pour décrocher son 9e titre à l’Open d’Australie, le 3e consécutif. Mais aussi son 18e en Grand Chelem. Prodigieux.

Il lui a fallu à peine 1h53 au Serbe pour éteindre son adversaire totalement impuissant pour sa deuxième finale en Majeur après l’US Open en 2019. Medvedev restait pourtant sur une série de 20 victoires consécutives. Mais la tornade Djokovic, touché aux abdominaux et au bord de l’abandon au 3e tour, est passé par là et a tout emporté sur son passage. Rappelant qu'il demeure le patron incontesté et incontestable du circuit.

Au point physiquement, il a entamé la rencontre pied au plancher en breakant d’entrée le Russe. Mais ce dernier est revenu à hauteur de Djokovic dans la foulée laissant entrevoir un combat acharné entre les deux joueurs. Il n’aura finalement duré qu’à la fin de la première manche empochée par «Djoko».

La suite a été un récital. Une véritable leçon. Malgré un break concédé en début de second set, Novak Djokovic a étouffé de toute sa classe Medvedev, incapable de rivaliser, et empilé les jeux pour régner en maître sur Rod Laver Arena.

«J’aurais voulu faire durer ce match et le rendre plus intéressant, mais ce n'était pas le jour», a regretté le Russe, qui était sorti vainqueur de trois de ses quatre dernières confrontation face à Djokovic et en pleine confiance après avoir remporté le Masters 1000 de Paris et le Masters de fin d’année.

Insuffisant pour détrôner le n°1 mondial roi de Melbourne. Et du classement ATP. Avec ce 18e sacre en Majeur, dont la moitié a été glânée en Australie, il revient surtout à deux longueurs du record de Roger Federer et Rafael Nadal dans leur course effrénée et majestueuse aux Grands Chelems que se livre les trois hommes. Le rendez-vous à Roland-Garros est déjà pris pour continuer à écrire l'Histoire du tennis.

