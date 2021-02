PSG : Harry Kane comme priorité en cas de départ de Mbappé ?

Le PSG se prépare en cas de départ de Kylian Mbappé. Dans l’attente d’une réponse de l’attaquant français, qui s’est vu offrir une prolongation de contrat, le club de la capitale serait en quête d’un éventuel successeur et Harry Kane serait la priorité de Mauricio Pochettino, selon The Mirror.

L’avenir du champion du monde tricolore, lié à Paris jusqu’en juin 2022, pourrait être la clé du prochain mercato estival. Toujours en pleine réflexion, sa décision, de partir ou rester, ne sera pas sans conséquence. Surtout s’il venait à quitter la capitale. Pour le remplacer, le champion de France semble avoir fait de Lionel Messi, en fin de contrat et désireux de quitter le FC Barcelone, sa cible numéro 1.

Mais l’Argentin ne serait pas la seule option. Plus que son compatriote, Pochettino souhaiterait davantage s’attacher les services d’Harry Kane, auteur de 21 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Les deux hommes sont très proches depuis le passage de l’entraîneur argentin sur le banc de Tottenham et continueraient d’échanger fréquemment des messages.

Mais le PSG n’est pas le seul sur le coup. Manchester United et City seraient également intéressés par l’attaquant anglais, mais les dirigeants des Spurs préféreraient le vendre à un club étranger.

Le montant réclamé par la formation britannique pourrait néanmoins être un sérieux obstacle à sa venue. Son prix a en effet été fixé aux alentours de 170 millions d’euros. Une somme conséquente qui pourrait avoir raison de la volonté de Mauricio Pochettino.

A voir aussi