Tirage au sort des 16es de finale de Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des seizièmes de finale de Coupe de France aura lieu ce dimanche 21 février. Voici le programme TV complet.

Après des 32es de finale séparés (Ligue 1 et Ligue 2 d'un côté, amateurs de l'autre) dans une formule qui a été changée pour cause de pandémie de Covid-19, la totalité des clubs qualifiés vont se retrouver lors des 16es de finale, qui se dérouleront les 6 et 7 mars prochains.

Les qualifiés :

Clubs pros : Valenciennes, Metz, Lille, Toulouse, Brest, Angers, Lyon, Monaco, Nice, Montpellier, Marseille, Sochaux, Lorient, Lens et le PSG.

Clubs amateurs : Beauvais, Club Franciscain, Annecy, US Montagnarde, Boulogne, Red Star, Saumur, Alès, Châteaubriant, Gazélec Ajaccio, Sedan, Aubagne, GFA 74, Le Puy, le Canet Roussillon et St-Louis Neuweg.

La dernière rencontre entre Romorantin et FC Mtsapéré aura lieu jeudi (14h).

Programme TV

Tirage au sort 16es de finale

Coupe de France

Dimanche 21 février

19h30 : Eurosport 2

