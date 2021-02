Vidéo : le KO foudroyant et spectaculaire infligé par Oscar Valdez à Miguel Berchelt

Le boxeur mexicain Oscar Valdez a décroché, dans la nuit de samedi à dimanche, la ceinture WBC des super-plumes en envoyant au tapis Miguel Berchelt d’une droite fulgurante qui l’a inanimé quelques secondes.

Le KO de l’année ? La scène a en tout cas fait le tour des réseaux sociaux et du monde tant elle est spectaculaire. Contre son compatriote, Valdez a effectué une véritable démonstration pendant 10 rounds jusqu’à l’envoyer au tapis d’un coup incroyable qui a surpris tout le monde.

Featuring a KO of the Year frontrunner from @oscarvaldez56 that set the bar high for the entire sport the rest of 2021. pic.twitter.com/cjTtibvbiE

Avec un total de 103 coups reçus, Miguel Berchelt a encaissé énormément à Las Vegas. S’il est parvenu à tenir sur la durée, il n’a rien pu faire sur l’ultime crochet gauche envoyé par le nouveau patron de la catégorie.

. @oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!! An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! #BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm

Résultat, le Mexicain est resté de longues secondes allongé sur le ventre sans bouger. Le médecin est rapidement intervenu pour vérifier son pouls ainsi que ses cervicales. Heureusement, plus de peur que de mal pour lui.

In the end, the respect between these two was at the core of what made this fight so special.





Per reports from the hospital, Miguel Berchelt's CT scan was clear, and he has been released. pic.twitter.com/XiOEtjhgZJ

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021