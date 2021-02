XV de France : deux nouveaux joueurs positifs au Covid-19, Dupont forfait face à l’Ecosse

Le Covid-19 continue de sévir au sein du XV de France. Julien Marchand et Arthur Vincent ont été testés positifs, a annoncé, ce dimanche, la Fédération française de rugby, et ne figurent pas dans la liste des 31 joueurs convoqués pour affronter l’Ecosse (28 février). Tout comme Antoine Dupont.

Le demi de mêlée tricolore avait également été testé positif au coronavirus plus tôt dans la semaine. Asymptomatique, il est contraint de rester à l’isolement encore plusieurs jours conformément au protocole et ne pourra donc pas participer à la rencontre, comptant pour la 3e journée du tournoi des 6 Nations. Son absence est un énorme coup dur pour les Bleus. Le Toulousain avait eu un rôle déterminant dans les victoires en Italie (10-50) et en Irlande (13-15).

Gabin Villière et Mohamed Haouas sont eux aussi forfaits pour les mêmes raisons et feront également cruellement défaut sur la pelouse du Stade de France, alors que les Bleus sont en quête d’un premier Grand Chelem depuis 2010. C'est le cas aussi de Jean-Baptiste Gros et Swan Rebbadj, déclarés «cas contacts» par la Fédération.

Face à ces nombreuses défections, l’encadrement tricolore a procédé à sept changements dans le groupe convoqué à Marcoussis pour préparer ce rendez-vous face au XV du Chardon, qui avait battu le XV de France l'année dernière à Murrayfield (28-17).

Au total, neuf cas ont été détectés au sein de l’équipe de France de rugby, dont le sélectionneur Fabien Galthié, l’entraîneur des avants William Servat ainsi que le co-entraîneur de la conquête Karim Ghezal et un autre membre de l'encadrement, non-identifié.

Voici la liste des 31 joueurs convoqués dans le groupe #XVdeFrance à partir de ce soir à Marcoussis afin de préparer le match contre l'Écosse !





Suite à des tests complémentaires réalisés hier, Julien Marchand et Arthur Vincent ont été testés positifs à la Covid-19.#NeFaisonsXV — France Rugby (@FranceRugby) February 21, 2021

A voir aussi