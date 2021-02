6 nations : le match du XV de France contre l'Ecosse annulé à cause du Covid-19 ?

Alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente dans les rangs du XV de France, la rencontre du Tournoi des 6 nations contre l’Ecosse, prévue dimanche prochain, est de plus en plus menacée.

Touchés par 9 cas positifs – 4 du côté du staff technique dont Fabien Galthié le sélectionneur et 5 chez les joueurs (Antoine Dupont, Gabin Villière, Mohamed Haouas, Arthur Vincent et Julien Marchand) –, les Bleus, qui réalisent un début de compétition parfait avec deux victoires (en Italie et en Irlande), vont peut-être devoir attendre avant d’affronter les Ecossais, au stade de France lors de la 3e journée.

Le dossier est évidemment suivi de très près par les dirigeants du Tournoi des 6 nations, en contact régulier avec la Fédération française de rugby, et qui attend avant de s’exprimer et de prendre une décision sur cette rencontre.

Toutefois, si ce France-Ecosse venait à ne pas se disputer dimanche prochain, il ne devrait pas être annulé mais plutôt reporté à une date ultérieure.

Pour rappel, en novembre dernier, les Fidji, qui devait disputer la Coupe d’automne des Nations et affronter la France, l’Italie et l’Ecosse, avaient dû déclarer forfait pour cause d’une trentaine de cas positifs de Covid-19. Les trois matchs avaient été perdus sur tapis vert.

A voir aussi