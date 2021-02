Ligue 1 : Lille, OL, PSG, Monaco… qui sera champion ?

Lille, Lyon, Paris et Monaco se tiennent en 6 points après 26 journées disputées en Ligue 1 et le titre semble promis à l'une des 4 formations. Mais laquelle tirera son épingle du jeu ?

Sauf cataclysme, l’un de ces quatre clubs sera champion de France en mai prochain. Quatrième, l’ASM, qui s’est imposé à Paris dimanche soir (0-2), compte désormais 12 points d’avance sur Lens – Rennes et Marseille peuvent revenir à 11 points si l’un gagne leur match en retard –. Donc difficile de voir le titre leur échapper. Mais qui sera sacré ?

Lille (1er 58 points)

Evidemment, on serait tenté de dire le Losc qui truste la tête et qui n’a connu que deux fois la défaite cette saison. Sauf que les hommes de Christophe Galtier, qui sont en ballotage défavorable en Ligue Europa (battus à l’aller par l’Ajax), ont un gros calendrier à venir. Dans les prochaines semaines, ils auront la réception de l’OM, un déplacement à Monaco, un autre sur la pelouse du PSG et un dernier notamment à Lyon. Un agenda compliqué pour les Dogues qui devront s’accrocher pour aller au bout.

Lyon (2e 55 points)

Et pourquoi pas Lyon ? L’équipe de Rudi Garcia, qui ne dispute aucune Coupe d’Europe cette saison, alterne le bon et le mauvais mais est toujours bien placé. Avec 3 points de retard sur Lille, les Gones sont toujours en course pour le titre. Mais comme Lille, les Lyonnais ont un calendrier très compliqué à venir. D’abord, un déplacement à Marseille puis les réceptions de Rennes, Paris, Lille et un voyage à Monaco. Il faudra être solide et éviter de se faire peur comme à Brest vendredi dernier.

Paris (3e 54 points)

Avec déjà 6 défaites, le PSG a également son record de revers dans une saisons sous l’ère qatarie. Pas rassurant d’autant que Paris a souvent perdu des points contre des petites écuries (Lorient notamment). Sans oublier que les hommes de Mauricio Pochettino, privés de Neymar et Angel Di Maria en ce moment, ont encore un déplacement à Lyon et la réception de Lille cette saison mais aussi et surtout les yeux rivés sur la Ligue des champions.

Monaco (4e 52 points)

Et si c’était Monaco ? En embuscade à 6 points de Lille, les (jeunes) hommes de de Nico Kovac régalent depuis le début de l’année. Invaincus depuis le 20 décembre dernier, ils régalent sur le terrain comme notamment contre Paris dimanche (0-2). Avec Lille et Monaco (à domicile) dans leur calendrier, ils peuvent décemment créer la petite surprise de cette saison.

