PSG : Pourquoi Luis Suarez n’a pas signé cet été

Thomas Tuchel a quitté le PSG à la fin du mois de décembre. Mais l’entraîneur allemand a révélé, ce lundi, que le club de la capitale a tenté de recruter Luis Suarez, qui va affronter Tuchel et Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des champions, lors du dernier mercato estival. Mais l’attaquant uruguayen n’a pas donné suite aux avances parisiennes.

Après six saisons au FC Barcelone, l’avant-centre a été poussé vers la sortie par la direction catalane. Et au moment de quitter le club espagnol, il n’a pas manqué de sollicitions. A la recherche d’un attaquant, Paris s’est positionné sur le dossier et a tenté sa chance pour s’attacher ses services.

«Il y avait une possibilité. On avait entendu dire qu’il était sur le point de quitter Barcelone, et qui ne serait pas intéressé de signer l’un des meilleurs avant-centres du monde, de l’histoire et du présent ? On a tenté notre chance», a indiqué l’ancien coach parisien.

Mais Luis Suarez, laissé libre par le Barça, a décliné la proposition du champion de France. S’il aurait pu être séduit à l'idée d’évoluer à nouveau au côté de Neymar, il n’aurait pas eu envie de quitter l’Espagne. «Cela ne s’est pas fait car il a préféré rester en Espagne et signer à l’Atlético de Madrid», a ajouté Thomas Tuchel, qui craint l’attaquant avant la confrontation face aux Colchoneros actuels leaders du championnat d'Espagne.

A 34 ans, il n’a en effet rien perdu de ses talents de buteur. Sous ses nouvelles couleurs, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et de Liverpool a déjà inscrit 16 buts en 20 matchs de Liga. En Ligue des champions, il n’a toutefois pas encore trouvé le chemin des filets. Son réveil pourrait intervenir, ce mardi, face aux Blues de Tuchel à Bucarest.

A voir aussi