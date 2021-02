Atletico-Chelsea : Thomas Tuchel retrouve la Ligue des champions

Après avoir été éjecté du PSG en décembre, Thomas Tuchel a rebondi du côté de Chelsea. Invaincu depuis son arrivée, le technicien allemand va passer un gros test mardi en Ligue des champions contre l’Atlético Madrid.

Le 24 décembre dernier, l’ancien entraîneur de Mayence et du Borussia Dortmund a été licencié par le club parisien quelques mois après la finale de C1 perdue contre le Bayern Munich (0-1), la faute à de mauvais résultats mais sûrement aussi à une mauvaise entente avec son directeur sportif Leonardo. En tout cas, l’Allemand n’a pas tardé à trouver un point de chute puisqu’un petit mois après il a remplacé Frank Lampard sur le banc des Blues.

Bien lui en a pris, depuis son arrivée, Chelsea est invaincue avec 7 matchs sans connaître la défaite. 8e à son arrivée, le club londonien est désormais 5e et en course pour le Top 4 synonyme de Ligue des champions l’an prochain. Mais, car il y a un mais. S’il ne connait pas la défaite pour le moment, Thomas Tuchel n’a pas encore affronté de grosses écuries. Hormis le Tottenham de José Mourinho (0-1), qui ne pointe qu’à la 9e place, les Blues ont affronté respectivement Wolverhampton (0-0), Burnley (2-0), Sheffield United (1-2), Barnsley en Cup, Newcastle (2-0) et Southampton (1-1).

Et dans le jeu, ce n’est pas encore trop ça. Tuchel, qui a décidé de ne pas s’appuyer sur les joueurs techniques recrutés à prix d’or comme Hakim Ziyech ou Kai Havertz, sait d’ailleurs qu’il sera très attendu lors de ce 8e de finale de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid, leader du championnat d’Espagne. Une rencontre qui aura d'ailleurs lieu à Bucarest suite aux mesures sanitaires. «C'est un gros test, a-t-il confié. Sportivement, mentalement et physiquement. C'est un club qui a une grande expérience de ce niveau de la compétition, avec un coach très expérimenté et dur à affronter. Vous savez très bien ce à quoi vous attendre quand vous jouez contre l'Atlético. Beaucoup de combativité, et beaucoup d'équipes en ont déjà fait l'expérience. Clairement, oui, c'est un désavantage pour l'Atlético de ne pas jouer ce match dans leur stade. Mais on ne doit pas en parler plus que cela.»

S'il sera sous pression car l'objectif de Chelsea est de franchir les 8es de finale de la C1 pour la première fois depuis 2014, Tuchel a confié que la pression était peut-être un brin moins forte en Angleterre qu'au PSG.

«A Paris, tu as l'impression que tout sera jugé sur ton parcours en Ligue des champions, parce que tout le monde s'attend à ce que tu sois le vainqueur du championnat, de toutes les coupes domestiques, et il est plus ou moins entendu que tu vas toujours tout gagner, s'est-il remémoré. En tant que coach, tu sais à quel point c'est difficile de maintenir un niveau d'exigence (assez élevé) pour être tout le temps champion, pour gagner tous les matchs éliminatoires en coupes et pour arriver en phase finale de C1. On sait ce que ça demande chaque jour d'avoir en permanence cette mentalité. Ici, la valeur et la compétitivité de la Premier League est bien plus élevée que ce que connaît Paris dans son championnat domestique»

A voir aussi