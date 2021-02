Euro 2021 espoirs : l’UEFA introduit un protocole commotion

Un protocole commotion sera instauré pour l’Euro 2021 Espoirs, a indiqué le Comité exécutif de l'UEFA.

Une introduction historique qui permettra de remplacer un joueur par équipe en cas de choc suspicieux, en dehors de la règle des cinq remplacements maximum.

Pour rappel, l’International Board avait autorisé en décembre 2020 les confédérations à tester des protocoles commotion à partir de janvier.

L’objectif étant d’éviter au joueur concerné un deuxième choc crânien dans un même match. Ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Et cela permettrait donc à son équipe de ne pas être désavantager.

Annual Business Meeting 2020: IFAB approves trials with additional concussion substitutes





L'Euro 2021 Espoirs se déroule en Hongrie et en Slovénie, du 24 au 31 mars pour la phase de poules, avec une phase à élimination directe du 31 mai au 6 juin. Les Bleuets sont dans le groupe C avec la Russie, l’Islande et le Danemark.

