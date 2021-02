Pau Gasol fait son retour au Barça, 20 ans après

Pau Gasol, star du basket espagnol, a signé mardi un contrat avec le Barça, son club formateur, jusqu’à la fin de saison.

Ce sont les belles histoires du sport. Près de 20 ans après son départ, le pivot ibérique, âgé de 40 ans, va terminer la saison avec le club qui lui a permis de connaître le monde professionnel et ensuite la NBA en 2001.

«Je suis très content d'annoncer que je reviens à la maison et que j'intègrerai bientôt les rangs du FC Barcelone. Je veux mettre mes qualités et mon expérience à la disposition du club à un moment-clé de la saison», a indiqué sur ses réseaux sociaux Pau Gasol.

No podia acabar un dia tan especial per a mi sense dir-vos això... ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ForçaBarça pic.twitter.com/S9uOSaAP0B

Le club catalan recherchait un pivot depuis l'été dernier. L’opportunité de rapatrier le géant de 2,16m, qui s’est parfaitement remis d’une fracture du scaphoïde tarsien du pied gauche qui l’a tenu éloigné des parquets de deux ans.

Pau Gasol retrouvera l'intérieur Nikola Mirotic, avec qui il a joué aux Chicago Bulls et à Milwaukee en NBA. Il est d’ores et déjà éligible pour disputer l'Euroligue avec le Barça qui a jusqu'à mercredi, date limite pour inscrire une recrue qui n'a pas encore disputé la moindre minute dans la reine des compétitions européennes cette saison.

Avec son club formateur, Pau Gasol, qui a joué à Memphis et aux Los Angeles Lakers au côté de son ami Kobe Bryant, voudra remporter le seul grand titre de clubs qui échappe encore à son palmarès.

Calling all basketball lovers!@paugasol is our new Nº

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2021