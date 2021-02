Tour de France : Froome rêve d’un 5e sacre

Christopher Froome a confié son rêve de décrocher un cinquième Tour de France et d’égaler ainsi le record.

Âgé de 35 ans et victime d’un grave accident de voiture il y a deux ans, le désormais coureur de l’équipe Israël Start-Up Nation n’a pas perdu son appétit pour les titres malgré tout. Et son objectif est clair : égaler Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

«Avec quatre victoires (sur le Tour) de France, je suis si près du record de cinq, a confié Christopher Froome au Guardian en ce début de semaine. Il n’y a plus rien qui me retient désormais, j’adorerais faire de mon mieux et en gagner un cinquième. Mon état d'esprit est au top, alors j'espère que le corps suivra. (...) Nous voyons de plus en plus d'exemples dans le sport professionnel d'athlètes qui durent, le plus récent étant Tom Brady. J'adore établir des parallèles avec d'autres sports et voir des athlètes aller de plus en plus loin dans leur carrière. Cela est dû à de nombreux facteurs, mais principalement à la nutrition et à la physiologie. Tout évolue. Nous en apprenons de plus en plus sur notre corps. Je crois aussi qu'à la fin de la trentaine, l'état d'esprit joue beaucoup.»

Évidemment cela s’annonce très compliqué pour le Britannique qui a du mal à retrouver son meilleur niveau. Victime d’une lourde chute en juin 2019 alors qu’il était en reconnaissance sur le Critérium du Dauphiné, il avait connu de multiples fractures et avait passé plusieurs semaines en soins intensifs.

«Je ne souffre plus vraiment, a-t-il toutefois expliqué. Je ressens un peu d’inconfort lorsque je dors sur le côté droit et je ressens aussi des brûlures à l’endroit où j’avais une plaque insérée. Mais cela ne m’affecte pas sur le vélo.»

Cela suffira-t-il pour être performant cet été sur le Tour de France ? A voir.

