Un musée Louis Nicollin va voir le jour près de Montpellier

Alors que le futur stade du club de Montpellier sera construit à Pérols, Midi Libre indique ce mardi qu’un musée en l’honneur de Louis Nicollin verra le jour à l’intérieur.

La pharaonique collection de maillots de l’ancien président du MHSC, décédé le 29 juin 2017, sera désormais accessible au grand public dans un musée, a révélé le quotidien régional.

Cette collection sera visible en 2024 ou 2025 dans ce futur stade du club de Montpellier, à Pérols.

du foot mais pas seulement

«On a la chance d'avoir des choses fabuleuses qu'il a laissées, a confié Laurent Nicollin à Midi Libre. Autant les mettre en valeur et que les gens puissent en profiter.»

Actuellement, la collection d’environ 13.000 pièces se trouve au Mas-Gabriel et est seulement accessible à certains VIP. En plus de milliers de maillots, on y trouve également, un sac de boxe de Marcel Cerdan, des costumes de Michel Platini, un kimono de David Douillet ou encore des maillots jaune de Raymond Poulidor et Bernard Hinault.

