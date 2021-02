Ligue des champions : décimé, le Real Madrid s'en remet à sa magie contre l'Atalanta

Diminué par les blessures, éliminé de la Coupe du Roi et distancé par l’Atlético en Liga, le Real Madrid retrouve mercredi la Ligue des champions avec un 8e de finale aller sur la pelouse de la dangereuses Atalanta Bergame.

C’est une première. Les Merengue n’ont jamais été opposés aux italiens dans leur histoire. Et pour autant, ce ne sera pas vraiment une partie de plaisir pour les hommes de Zinédine Zidane en Italie. Après un parcours chaotique en phases de poule, le vainqueur à 13 reprises de la C1 va tenter de se refaire une santé avec une compétition qu’il affectionne.

Sauf qu’éliminé de la Supercoupe d’Espagne et de la Coupe du Roi en janvier, distancé en Liga par l’Atlético, le Real Madrid se présentera sur la pelouse de la «DEA» avec plusieurs absences et non des moindres. Rodrygo, Fede Valverde, Alvaro Odriozola, Eden Hazard, Eder Militao, Marcelo, Dani Carvajal, Sergio Ramos et leur buteur Karim Benzema sont tous à l’infirmerie.

De son côté, l’Atalanta du professeur Gian Piero Gasperini, qui dispute sa deuxième C1, se présentera en outisder mais sans craintes. Eliminé en quarts de finale l’été dernier par le PSG, l’Atalanta, qui a perdu cet hiver Papu Gomez parti à Séville, aimerait bien écrire une nouvelle page et jouer un mauvaise tour aux Espagnols.

Heureusement, et c’est sûrement la bonne nouvelle pour la «Maison Blanche», la Ligue des champions a souvent été synonyme de joie après une période creuse. Est-ce que cela sera le cas ? Réponse lors de match aller.

