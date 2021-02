Rudy Gobert décroche sa deuxième sélection pour le All Star Game

Pour la deuxième année de suite, le pivot français du Utah Jazz Rudy Gobert a été sélectionné pour disputer le All-Star Game, qui se déroulera le 7 mars à Atlanta.

L’intérieur des Bleus (28 ans) fait partie des quatorze remplaçants choisis par les entraîneurs des trente franchises. L’an dernier, il était devenu le troisième «Frenchie» à goûter au plaisir d'un All-Star Game après Tony Parker (six sélections) et Joakim Noah (deux sélections).

Les autres participants au match des étoiles a été dévoilé par la NBA. A l’Ouest, le pivot tricolore évoluera avec Paul George (Clippers), Damian Lillard (Portland), Donovan Mitchell (Utah), Chris Paul (Phoenix), Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans), mais aussi Anthony Davis (Lakers), pourtant blessé au tendon d'Achille droit et qui sera remplacé s'il n'est pas prêt à temps pour la rencontre.

A l'Est, Jaylen Brown (Boston), James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Ben Simmons (Philadelphie), Jayson Tatum (Boston) et Nikola Vucevic (Orlando) ont été convoqués.

Utah en tête du classement de la NBA

Cette deuxième sélection de Rudy Gobert valide ses bonnes performances individuelles mais également les résultats du Jazz. La franchise est pour l’instant en tête de la NBA à l'issue de la première partie de saison. Ses 13,9 points, 13,5 rebonds et 2,8 contres de moyenne ont contribué à faire d’Utah une des toutes meilleures défenses de la ligue.

Pour «Gobzilla», désigné meilleur défenseur de la NBA en 2018 et 2019, cette nouvelle sélection témoigne de la considération dont il fait désormais l'objet de la part des entraîneurs.

Reste à savoir quel capitaine le sélectionnera pour jouer dans son équipe, entre LeBron James et Kevin Durant, stars les plus plébiscitées par le vote des fans, des joueurs et des journalistes.

Le 3 mars, James (Lakers) et Durant (Brooklyn) choisiront à tour de rôle les membres de leur équipe, sans tenir compte des conférences, dont les quatre titulaires qui composeront le cinq majeur de leur équipe parmi Stephen Curry (Golden State), Nikola Jokic (Denver), Luka Doncic (Dallas) et Kawhi Leonard (Clippers) à l’Ouest. Le double MVP Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Philadelphie), Bradley Beal (Washington), Kyrie Irving (Brooklyn) pour l’Est.

Ce All-Star Game, 70e du nom, sera le premier à se dérouler à huis clos, pandémie oblige. Le match sera précédé d'un concours de tir à trois points et du «skill challenge» (exercice de dextérité). Un concours de dunk aura lieu à la mi-temps.

