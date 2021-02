Bordeaux : «Ambiance moyenne», «du mal avec certains»… Laurent Koscielny tacle ses coéquipiers

Laurent Koscielny, capitaine des Girondins de Bordeaux, s’est fendu d’une conférence de presse assez incroyable jeudi, dans laquelle il n’a pas épargné ses coéquipiers.

L’ambiance n’est pas rose du côté de la Gironde. Après la sortie de Yacine Adli, qui avait critiqué certains joueurs après le nul contre l’OM (0-0) alors qu’ils évoluaient à 11 contre 9 pendant 30 minutes, c’est au tour de l’international français d’en remettre une couche.

«L’ambiance est moyenne, voire très moyenne, il faut être réalistes, a expliqué Laurent Koscielny confirmant les tensions dans le groupe bordelais. Après, vous êtes dans un groupe où il y a énormément de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui veulent partir. Il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, de donner, de progresser, de partager aussi. C’est une fin de cycle. Quand tu as autant de joueurs comme ça, qui ne te donnent pas envie de progresser et de travailler, c’est difficile d’avoir des résultats.»

L’ancien défenseur central d’Arsenal qui a expliqué qu’il pouvait souvent «être méchant dans ses paroles» est allé un peu plus loin dans le fond de sa pensée.

«Ce sont des bons mecs, mais c’est comme dans la vie, si tu ne travailles pas, si tu ne te donnes pas les moyens de progresser et avoir des objectifs, tu n’auras rien, souligne-t-il. Et à un moment on t’oubliera. Là-dessus, j’ai du mal avec certains joueurs. Ça passe par le travail pour moi. On m’a inculqué des valeurs qui je pense sont très importantes dans la vie et même dans le foot. Certains n’ont pas eu la même éducation. Là-dessus j’ai un peu de mal.»

