Thierry Henry quitte Montréal pour «raisons familiales»

Thierry Henry a décidé de quitter le CF Montréal pour «raisons familiales», a annoncé le club canadien jeudi.

L’ancien entraîneur de l’AS Monaco, qui avait rejoint l’ex-Impact (qui a changé de nom récemment), a expliqué n’avoir pas pu voir ses enfants, restés au Royaume-Uni, en raison de la pandémie de Covid-19. L’ex-buteur d’Arsenal et de l’équipe de France a évoqué une année «extrêmement difficile personnellement» pour justifier sa décision.

Thierry Henry renonce à ses fonctions d’entraîneur-chef pour des raisons familiales >>> https://t.co/s0wl9YAvVG@ThierryHenry is stepping down as head coach for family reasons >>> https://t.co/zvswN7HeEk#CFMTL pic.twitter.com/g2S6xHgPmG

— CF Montréal (@clubdefootmtl) February 25, 2021