Un international de football hongrois s’engage contre une loi interdisant aux couples homosexuels d’adopter

Le gardien de but hongrois de Leipzig, Peter Gulacsi, a apporté son soutien aux couples homosexuels mardi en critiquant une loi votée dans son pays qui empêche ces derniers d'adopter des enfants.

Dans une publication postée sur Facebook, où il pose avec son épouse, l'international hongrois s'en prend à une loi introduite par le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban en décembre. Celle-ci autorise les seuls couples mariés à adopter, ce qui exclut de fait les homosexuels, qui n'ont pas le droit de s'unir légalement en Hongrie.

«Tout le monde a droit à l'égalité», a écrit le portier hongrois. «De la même manière, chaque enfant a le droit de grandir dans une famille heureuse, quel que soit le sexe, la couleur ou la religion de celle-ci.»

Gulacsi joue à l'étranger depuis qu'il a rejoint Liverpool en 2007, avant d'être prêté à d'autres clubs anglais, puis d'évoluer à Salzbourg et désormais à Leipzig.

«Plus une personne passe de temps à l'étranger, plus elle se rend compte que... l'amour, l'acceptation et la tolérance envers les autres sont les choses les plus importantes», ajoute le gardien dans son message.

Avant le retour au pouvoir de Viktor Orban en 2010, la Hongrie était l'un des pays les plus progressistes de la région: l'homosexualité y avait été dépénalisée dès le début des années 1960 et l'union civile entre conjoints de même sexe reconnue dès 1996. Mais le chef de gouvernement a peu à peu changé la donne, au motif de défendre les «valeurs chrétiennes» traditionnelles.

A voir aussi