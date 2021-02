Zlatan Ibrahimovic estime que Lebron James ne devrait pas faire de politique

Zlatan Ibrahimovic n'a décidément pas la langue dans sa poche. L'attaquant du Milan AC s'en est pris cette fois à la star du basket Lebron James, à qui il reproche de s'impliquer dans le débat politique, en soutenant notamment le mouvement Black Lives Matter.

«Il est phénoménal, mais je n'aime pas quand les gens qui disposent d'un statut font de la politique en parallèle, a déclaré le footballeur dans une interview à la chaîne suédoise Discovery+. Je veux dire, faites ce pour quoi vous êtes bon. Restez dans votre catégorie. Je joue au football parce que je suis le meilleur pour cela. Je ne fais pas de politique. Si je voulais être un politicien, je ferais de la politique.»

Et d'enchaîner : c'est la première erreur que font les gens connus lorsqu'il deviennent célèbres et atteignent un certain statut. Restez en dehors, faites ce pour quoi vous êtes le meilleur, parce que cela ne va pas».

Zlatan Ibrahimovic uppskattar basketspelaren Lebron James men tycker inte att han ska lägga sig i politiken: "Lebron är fenomenal på det han gör, men jag gillar inte när folk med status lägger sig i politik"





Lång intervju med Zlatan Ibrahimovic: https://t.co/oXm5gjmhKv pic.twitter.com/J3L82GWLD6 — discovery+ sport (@dplus_sportSE) February 25, 2021

Critique envers Donald Trump

Lebron James, qui évolue désormais au Los Angeles Lakers et a remporté le titre NBA la saison passée, prend régulièrement la parole en faveur du mouvement pour la justice sociale, et avait notamment dénoncé le racisme et les violences policières après les morts de Breonna Taylor et de George Floyd.

Il s'était également montré très critique envers Donald Trump lorsque ce dernier était président, s'exprimant sur l'invasion du capitole par des militants d'extrême droite.

Dans la même interview, Zlatan Ibrahimovic a également donné son avis sur la question de savoir qui est le meilleur footballeur de tous les temps. Il place ainsi le brésilien Ronaldo devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. «Je dis toujours à tous ceux qui jouent avec moi : Ronaldo est le football. La manière dont il bougeait, ses passements de jambes, ses courses. A mon avis, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Pas de doute là dessus.»

A voir aussi