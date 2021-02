Ligue 1 : l'OM et l'OL dos à dos (1-1)

L'OM et l'OL se sont quittés sur un nul (1-1), dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

Un partage des points dans un «Olympico» pour commencer la nouvelle ère. Deux jours après son changement de président (Pablo Longoria a succédé à Jacques-Henri Eyraud), le club phocéen a donc décroché un petit point face à son rival qui lutte pour le titre.

La rencontre avait mal commencé pour les hommes de Nasser Larguet, qui disputait l'un de ces derniers matchs avant l’arrivée de Jorge Sampaoli. Karl Toko Ekambi avait ouvert le score (21e) mais heureusement Marseille est parvenu à égaliser sur penalty grâce à un penalty d'Arkadiusz Milik (44e), qui inscrivait son 2e but depuis son arrivée, son premier au Vélodrome (pour son anniversaire). En seconde période, les Phocéens ont fini le match en supériorité numérique après l’expulsion de Lucas Paqueta (71e), mais sans en profiter.

"Beaucoup de choses étranges se sont passées depuis mon arrivée. Mais je suis juste concentré sur le football"





Milik revient sur ses premières impressions à Marseille et sur l'arrivée imminente de Jorge Sampaoli après #OMOL





(Et happy birthday @arekmilik9 ! ) pic.twitter.com/q9MoxYaahP — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 28, 2021

Si l’OM fait tout de même une bonne opération contre une grosse écurie, Lyon est freiné. Dans la course au titre, les hommes de Rudi Garcia n’ont pas profité du nul de Lille, un peu plus tôt contre Strasbourg (1-1). Conséquence, les Lyonnais sont désormais troisièmes doublés par le PSG. Et derrière Monaco s'est rapproché à un point seulement en battant Brest.

A noter que les Lyonnais recevront Rennes mercredi tandis que l'OM aura un déplacement périlleux à Lille.

