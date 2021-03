ATP : Novak Djokovic égale un record mythique de Roger Federer

Novak Djokovic entre encore un peu plus dans l’histoire du tennis. Une semaine après avoir ajouté à son palmarès un 18e titre du Grand Chelem, grâce à son sacre à l’Open d’Australie, le Serbe a égalé, ce lundi, un mythique record de Roger Federer avec une 310e semaine en tête du classement ATP.

Si le n°1 mondial est revenu à hauteur du Suisse, rien ne peut l’empêcher de passer devant l’homme aux 20 Majeurs dès la semaine prochaine et battre ce record avec une 311e semaine au sommet de la hiérarchie mondiale. Avec 12 030 points, il ne peut être rattrapé dans l’immédiat par ses poursuivants Rafael Nadal (9 850 points) et Daniil Medvedev (9 735 points).

Djokovic est monté sur le trône pour la première fois de sa carrière le 4 juillet 2011 à l’âge de 24 ans (et 43 jours). Sa plus longue période à la place de numéro 1 mondial est de 122 semaines d’affilée entre le 7 juillet 2014 et le 6 novembre 2016. Loin de la meilleure performance de Federer resté 237 semaines consécutives au sommet. Il est également devancé par Jimmy Connors (160 semaines) et Ivan Lendl (157 semaines).

A la fin de l’année, «Nole», qui compte 387 victoires pour 53 défaites en tant que n°1 mondial, avait déjà égalé le record de Pete Sampras en terminant 2020 à la première place pour la sixième fois. Et il pourrait également le battre en décembre prochain. 2021 pourrait ainsi être l’année de tous les records pour Novak Djokovic. Surtout s’il venait remporter les trois autres tournois du Grand Chelem pour porter son total à 21 Majeurs…

