MLS : Messi ou Ronaldo à l’Inter Miami de Beckham ?

David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, a confié qu’il était tout a fait possible de voir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo rejoindre prochainement sa franchise MLS.

L’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid est ambitieux. A la tête de la tout récente franchise de Floride, qui se prépare pour sa deuxième saison en Major League Soccer, le «Spice Boy» s’est confié sur le recrutement à venir.

Alors qu’il compte évidemment s’appuyer sur des joueurs locaux pour construire son équipe, David Beckham, qui vient de recruter Phil Neville, ex-sélectionneur de la sélection féminine d'Angleterre, n’exclut pas de faire venir des stars, et pas des moindres puisqu’il accueillerait volontiers Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

«Nous savons qu'à Miami, nos fans veulent voir les grandes stars, a expliqué «Becks» à l’AFP. Bien sûr, nous voulons toujours faire venir de grands joueurs. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi qui ajoutent au faste et au glamour, mais nous voulons aussi avoir l'occasion de faire venir de grands noms. Miami est une ville qui attire tout le monde et ce genre de joueurs (Messi et Ronaldo) sont ceux que nous aspirons à faire venir ici.»

L’ancien n°7 des Red Devils (45 ans) a d’ailleurs confié qu’il s’inspirait de son ancien mentor, Sir Alex Ferguson, pour le recrutement. «Sir Alex Ferguson était maître dans le choix du bon joueur, il n'a pas toujours amené le meilleur joueur du monde, il a amené le bon joueur pour le club et c'est l'une des choses que j'ai amenées ici», a-t-il expliqué.

Les deux grandes stars du football qui évoluent respectivement au FC Barcelone et à la Juventus Turin, ont souvent clamé leur envie d’évoluer aux Etats-Unis prochainement. Alors que l’avenir de Messi en Catalogne est en suspens, répondra-t-il aux appels du pied de Beckham ?

