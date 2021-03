Record du monde, Euro, or olympique… jusqu'où peut aller Renaud Lavillenie ?

Renaud Lavillenie réalise un début de saison de très haut niveau avec notamment deux barres à plus de 6m. De quoi envisager le meilleur dans les prochaines semaines ?

Une seconde jeunesse. A 34 ans, le perchiste français est revenu à son meilleur niveau. Alors que les blessures l’ont péniblement gêné ces dernières années l’empêchant de batailler pour les victoires et titres, le Clermontois semble enfin en être débarrassé.

A quelques jours des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle (4-7 mars à Torun en Pologne), Renaud Lavillenie s’est offert le All Star Perche samedi avec une barre à 6,06 m. Une hauteur qu’il n’avait plus atteint depuis 2014.

Un saut qui est venu confirmer le retour du champion olympique 2012 qui avait réalisé un saut à 6,02 m, le 31 janvier à Tourcoing. Son premier depuis mars 2016.

De quoi envoyer un message à Armand Duplantis, le nouveau patron de la perche. A 21 ans, le Suédois avait chipé le record du monde (6,18 m) d’Air Lavillenie en 2020. Mais son ainé lui a montré ces dernières semaines qu’il ne fallait pas le voir à la retraite tout de suite celui qui pourrait bien de être sacré champion d’Europe pour la 5e fois de sa carrière.

«C’est un énorme plaisir et un énorme soulagement. Je voulais préparer l’Euro de la meilleure des manières possibles. Avec 6,06 m juste avant de partir, c'est difficile de faire mieux, s’est réjoui l’Auvergnat. Cela va être excitant, c'est une compétition qui m'a toujours réussi. Je ne serai pas le favori mais l'objectif sera d'emmerder Mondo (Duplantis, ndlr) le plus possible. Je n'ai jamais été aussi près de pouvoir le battre, même s'il a une marge devant moi.»

Et pourquoi pas ensuite reprendre le record du monde ? «J'ai retrouvé le potentiel pour y arriver, alors que je n'y pensais plus il y a quelques mois. Mais ce n'est pas une fin en soi de le récupérer, a-t-il reconnu avant d’avouer penser aux JO. Si je peux faire plusieurs fois 6 m dans l'année, ça me met déjà en bonne position pour les Championnats d'Europe et le gros objectif des JO cet été.» Et si…

