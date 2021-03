Biathlon : le programme complet de la 8e étape à Nove Mesto

Après les Mondiaux à Pokljuka, la Coupe du monde de biathlon reprend ses droits avec la 8e étape (du 4 au 7 mars) à Nove Mesto (République Tchèque) avec au menu pour les biathlètes un relais (femmes et hommes), un sprint (femmes et hommes) et une poursuite (femmes et hommes). Voici le programme complet.

Jeudi 4 mars

16h05 : Relais femmes (4x6 km)

Vendredi 5 mars

15h20 : Relais hommes (4x7,5 km)

Samedi 6 mars

11h : Sprint femmes (7,5 km)



15h40 : Sprint hommes (10 km)

Dimanche 7 mars

12h : Poursuite femmes (10 km)



16h : Poursuite hommes (12,5 km)

Voici la sélection tricolore pour la prochaine Coupe du Monde de Biathlon à Nove Mesto du 4 au 14 mars : https://t.co/BW1g3hbqX2 pic.twitter.com/jj1t3UafhA — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 24, 2021

A voir aussi