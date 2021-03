F1 : découvrez la nouvelle monoplace d'Alpine

Le début d'une nouvelle ère. L’écurie Alpine, qui succède à Renault, a dévoilé, ce mardi, les couleurs de sa future monoplace, baptisée A521, pour la prochaine saison de Formule 1.

Exit le noir et jaune. Place désormais au noir et des touches de bleu, blanc et rouge à l’arrière de la voiture. «Le bleu, le blanc et le rouge font référence aux couleurs des drapeaux français et anglais, ce qui est très important à nos yeux», a confié le directeur design d’Alpine Antony Villan.

Les deux pilotes Alpine Esteban Ocon et Fernando Alonso, qui effectue son grand retour en F1, seront au volant de la A521 à l’occasion des premiers essais en mars à Bahreïn, théâtre du premier Grand Prix de la saison (28 mars) en raison du report du Grand Prix d’Australie causé par la crise sanitaire.

Plus d'informations à venir…