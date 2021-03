Ferland Mendy : «je suis complètement épanoui au Real Madrid»

Ferland Mendy, latéral gauche de l’équipe de France, est désormais incontournablee au Real Madrid. Auteur de son premier but en Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, l’ancien havrais, ambassadeur d’Adidas, s’est confié à CNEWS sur sa vie son club, Zinédine Zidane mais également les Bleus et l’Euro.

Sa belle histoire pourrait faire un bon film. Le natif de Meulan aurait pu exploser du côté du PSG lorsqu’il y a commencé en poussins aux côtés des Presnel Kimpembe et Kinglsey Coman. Mais une lourde blessure à la hanche l’en a empêché. Alors qu’il ne savait pas s’il allait pouvoir remarcher un jour, Ferland Mendy s’est accroché et a relancé sa carrière en CF2 à Mantes avant d’être repéré par Le Havre puis Lyon et désormais le Real Madrid.

A l’occasion de la promotion de la toute nouvelle Predator d’Adidas, Ferland Mendy s’est confié sur sa saison et ses différents objectifs à venir…

Vous avez inscrit votre premier but en Ligue des champions contre l’Atalanta. Qu’est-ce que cela représente ?

Ça fait plaisir. C’est mon 3e but avec le Real, le premier en Ligue des champions. Et il est très important, puisqu’il nous offre la victoire (contre l’Atalanta Bergame) avant le match retour à Madrid. Donc, c’est plutôt top.

Ca tombe plutôt bien pour votre sponsor, vous marquez avec la toute nouvelle chaussure Predator. Une paire collector que votre entraîneur, Zinédine Zidane, affectionne.

C’est une paire historique. On l’a vu sur des joueurs de très haut niveau comme Zizou ou David Bekcham. La Predator, on a toujours rêvé en avoir. Et désormais, j’ai une belle anecdote avec cette chaussure en marquant mon premier but en Ligue des champions.

D’ailleurs qu’est-ce que cela représente d'avoir Zinédine Zidane comme entraîneur ?

Honnêtement, c’est un plaisir d’être sous ses ordres. Quand je suis arrivé au tout début, c’était une impression assez spéciale de l’avoir comme entraîneur. Il est très à l’écoute et nous donne de bons conseils avant, pendant et après les matchs.

J'espère être dans le groupe qui disputera l'Euro Ferland Mendy

C’est votre deuxième saison au Real Madrid, comment vous vous y sentez ?

Je m’y sens très bien, que ce soit dans la ville, dans le vestiaire avec les joueurs et le staff. Je suis très épanoui à Madrid.

Que représente le Real Madrid ?

C’est la meilleure équipe du monde. C’est un club qui veut tout gagner, tout prendre. Il y a une grande qualité de joueurs. Et évidemment, c’est un réel plaisir d’y évoluer.

Etiez-vous impressionné en arrivant ?

Je n’ai pas été spécialement impressionné. Je ne suis pas de nature à être impressionné. Après, évidemment ce sont des joueurs que je voyais à la télévision avant. Puis, de m’entraîner avec eux, ça m’a forcément fait quelque chose quand même au début. Mais après, j’ai été adopté et je me suis rapidement fondu dans ce bel effectif.

Quels sont vos objectifs pour la fin de saison ?

Gagner la Ligue des champions et une deuxième Liga après celle de l’an dernier. Ensuite, j’espère être dans le groupe de l’équipe de France qui disputera l’Euro.

Justement, disputer une grande compétition avec les Bleus, ce serait sublime…

Le principal, dans un premier temps, c’est de faire de belles performances en club. Remporter un maximum de titres et aller à l’Euro, ce serait véritablement une chose magnifique pour moi. C’est une chose que je veux. J’ai envie.

Votre parcours est un exemple pour beaucoup. Du PSG au Havre, en passant par Mantes et Lyon et désormais le Real et les Bleus tout en ayant connu le pire. Que diriez-vous à tous les jeunes qui rêvent d'un parcours comme le vôtre ?

Il faut croire en ses rêves. Se donner à fond dans tout ce que l’on fait. Travailler beaucoup, de la patience. Il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Et surtout beaucoup de mental. Dans le football, il y a le talent mais il y a surtout beaucoup de mental. C’est primordial pour réussir.

Bio Express de Ferland Mendy

1995. Naissance à Meulan (Yvelines) le 8 juin 1985.

2004. Il rejoint le PSG, mais une blessure à la hanche l’empêche d’intégrer le centre formation.

2013. Après une saison au FC Mantois (U19), Ferland Mendy est recruté par Le Havre où il découvrira la Ligue 2 en 2015.

2017. Le latéral gauche s’engage avec Lyon pour 5 millions d’euros et un million d’euros de bonus.

2019. Après deux saisons avec l’OL, l’international tricolore (7 sélections) est recruté par le Real Madrid pour 48 millions d’euros.

A voir aussi