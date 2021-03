MMA : la pépite de l'UFC annonce sa retraite à cause du Covid-19

Khamzat Chimaev, lourdement touché par le Covid-19, a annoncé sa retraite mardi sur son compte Instagram.

C’est un message qui a touché les fans des octogones. La pépite du MMA et de l’UFC, la prestigieuse ligue de la discipline, invaincue en carrière (9 victoires en autant de combats), a expliqué qu’il lui serait difficile de revenir et donc de poursuivre sa carrière.

«Je veux vous dire un grand merci pour votre soutien au cours de ma carrière dans ce sport, a écrit Khamzat Chimaev sur son compte Instagram. Je pense que j’en ai fini, oui, je sais que je n’ai pas pris la ceinture, mais ce n’est pas la victoire la plus importante de cette vie. Cela peut vous bouleverser, mais mon cœur et mon corps me disent tout. Je tiens à dire un grand merci à mon équipe du All Stars Gym Training Center. Je veux dire un grand merci à l’UFC.»

Touché par le Covid-19 en décembre dernier, le combattant suédois d’origine tchétchène, âgé de 26 ans, a dû reporter à deux reprises son combat contre Leon Edwards. Alors que dernièrement, il avait confié toujours y croire, Chimaev souffre toujours de complications graves. Dans une story, il avait posté une photo avec du sang (le sien ?) dans un lavabo.

Récemment, son entraîneur avait confié qu’il était passé tout proche de la mort. Révélation de l’année 2020, il avait battu un record en remportant deux combats en 10 jours.

De son côté, l’UFC ne veut pas croire en la retraite de l’une de ses pépites. «Dès qu’il est arrivé chez nous, les docteurs l’ont pris en charge et l’ont mis sous Prednisone, qui est un puissant stéroïde, a indiqué Dana White, patron de la Ligue. Donc il était sous traitement et censé se reposer, se relaxer, pour laisser faire effet. Sauf qu’il est allé s’entrainer. Et il s’est senti mal, cela l’a bouleversé et il a posté ça. Il n’était pas supposé s’entrainer mais vous le connaissez… Ce gars est un sauvage. Il souhaite combattre tous les week-ends. Il n’est pas à la retraite. On l’a fait venir pour prendre soin de lui. Ils l’ont mis sous traitement et cela allait aller mieux.»

A voir aussi