OM : McCourt «ne ment pas, le club n'est pas à vendre»

Frank McCourt, propriétaire de l’OM, s’est longuement confié mardi à La Provence notamment sur les rumeurs de vente du club.

L’Américain est à Marseille. Alors que son club traverse une période très agitée en coulisses, le natif de Boston est venu remettre un peu d’ordre et les choses au clair.

«Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel», a expliqué au quotidien le natif de Boston qui n’était plus apparu à Marseille depuis un an.

«L'OM est une passion pour moi. C'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup plus que de l'argent pour moi. J'aime ce projet, dans lequel je suis très engagé, a-t-il affirmé tout en rappelant le lien entre le club et la ville. L'OM, c'est le meilleur club, dans le meilleur sport, dans la meilleure ville.»

Pablo Longoria, un talent unique

Ces derniers temps, des rumeurs sur une éventuelle vente à un prince saoudien ont refait surface. Mais McCourt l’assure, ce n’est pas vrai. «Ces rumeurs sont parvenues jusqu'à moi. C'est la raison pour laquelle je les démens formellement. J'aimerais trouver le moyen d'empêcher les gens de continuer à les propager, assure-t-il. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre.»

L’ancien propriétaire de la franchise MLB des Los Angeles Dodgers est également revenu sur la nomination de Pablo Longoria au poste de président de l’OM à la place de Jacques-Henri Eyraud.

«Je suis sûr de mon choix, affirme Frank McCourt. C'est une grosse responsabilité, je la lui ai confiée et je sais qu'il en est capable. Pablo est aux commandes de l'OM, c'est la réalité. J'ai appris à le connaître très bien, je l'ai vu, je l'ai observé dans l'action, je l'ai vu prendre des décisions (...) Il y a des gens qui ont un talent unique, peu importe leur âge. Il y a aussi des gens qui sont des leaders-nés.»

Frank McCourt qui a rencontré lundi les supporters (et leur a fait très bonne impression selon eux), doit discuter avec les salariés du club ce mardi.

