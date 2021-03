PSG : Neymar sera-t-il prêt pour le match retour contre Barcelone en Ligue des champions ?

Le compte à rebours est enclenché. A une semaine du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre Barcelone, l’incertitude plane autour de la présence de Neymar. Si le Brésilien a retrouvé seul le chemin de l’entraînement, son retour à la compétition demeure encore incertain.

Au lendemain de sa blessure à Caen, en 32e de finale de la Coupe de France, le 10 février dernier, le PSG avait évoqué «une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution» de sa lésion du long adducteur gauche. Cette durée laissait un espoir au n°10 parisien d’être disponible pour le match retour au Parc des Princes pour affronter son ancien club.

Mais s’il n’a connu aucune complication dans son processus de guérison, il est encore très loin d’être assuré de participer à cette confrontation face à Lionel Messi et ses coéquipiers. Après avoir repris la course, il poursuit son programme de reprise personnalisé toujours à l’écart du groupe et il ne devrait pas participer aux séances collectives avec le reste de l’effectif avant vendredi, soit cinq jours avant la rencontre.

Un délai qui pourrait lui permettre de prendre au moins place sur le banc des remplaçants. Mais si cette reprise collective venait à être repoussé, il y aurait très peu de chances qu’il soit retenu dans le groupe par Mauricio Pochettino.

D’autant que l’entraîneur argentin préfère rester prudent avec son maître à jouer et le résultat du match aller (1-4) devrait l’inciter à ne pas prendre pas le moindre risque au regard des futures échéances qui attendent le club de la capitale. Son retour sur les terrains pourrait donc intervenir seulement le 14 mars contre Nantes en championnat. Une semaine avant le choc à Lyon (21 mars) qui s’annonce décisif dans la course au titre.

A voir aussi