Ligue 1 : Lille vainqueur et toujours en tête, le PSG suit le rythme, Monaco perd du terrain

Chassé-croisé en tête de la Ligue 1. Alors que Lyon s’était emparé du trône après sa victoire contre Rennes (1-0), Lille a repris in-extremis sa première place à l'issue de la 28e journée grâce à son succès face à l’OM (2-0) avec toujours deux points d’avance sur le PSG, vainqueur à Bordeaux (0-1). De son côté, Monaco a perdu gros à Strasbourg (1-0).

Jusqu’à la 90e minute, le Losc n’était plus leader du championnat. Mais, tenu en échec par Marseille, le club nordiste a tout changé en deux minutes à l’entame des arrêts de jeu pour retrouver son bien. Après avoir buté sur la défense olympienne et Steve Mandanda pendant toute la rencontre, les hommes de Christophe Galtier ont trouvé le chemin des filets dans les derniers instants.

Sur une frappe de Jonathan Ikoné, mal repoussée par le portier phocéen, Jonathan David a surgi pour marquer en force (90e). Les deux hommes ont remis ça pratiquement dans la foulée avec une reprise manquée de l’international français qui a fini dans les pieds de l’attaquant canadien, qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (93e).

Ce succès à l’arraché prouve que les Lillois sont déterminés à ne rien lâcher dans la course au titre.«Ça s’est décanté au moment où on ne l’attendait pratiquement plus (…) et à force d’y croire et d’aller jusqu’au bout, on a réussi à ouvrir le score. (…) C’est une victoire importante compte tenu des résultats des uns et des autres», a confié Galtier à la fin de la rencontre.

Dans cette lutte acharnée, Paris est prévenu et devra réaliser quasiment un sans-faute d’ici la fin de la saison pour espérer conserver son titre. C’est l’objectif que Mauricio Pochettino et ses joueurs se sont fixés. Et la mission a été remplie en Gironde. Privé d’une partie de ses stars, avec les absences de Kylian Mbappé (suspendu), Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti (en phase de reprise) et du forfait de dernière minute de Moïse Kean (Covid-19), le PSG s’en est remis à Pablo Sarabia.

Titularisé à la place de l’attaquant italien, l’Espagnol a sorti une belle épine du pied à son équipe (20e), qui a livré une première période convaincante avant d’être en difficulté dans le second acte. Elle a même été menacée jusqu’à la fin, mais Keylor Navas a notamment été décisif sur une tête de Jimmy Briand (91e) pour permettre au champion de France de rester à deux longueurs de Lille et devancer l'OL d'un point.

sept points de retard pour Monaco

Monaco a en revanche cédé du terrain. Invaincu en 2021 et sur une série de 12 matchs sans défaite, le club de la principauté s’est incliné dans le temps additionnel à Strasbourg et a réalisé la plus mauvaise affaire des quatre candidats au titre. Avec ce revers, les joueurs de Niko Kovac se retrouvent à sept points de Lille.

Mais ils auront une occasion de faire une partie de leur retard lors de la prochaine journée avec la réception du Losc (14 mars) dans une rencontre qui pourrait chambouler la hiérarchie au sommet d'un championnat toujours indécis. Et qui promet de l'être jusqu'au bout.