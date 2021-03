Ligue 1 : Lyon prend provisoirement la tête après sa victoire contre Rennes (1-0)

La bonne affaire lyonnaise. Sans être convaincant, l’OL a assuré l’essentiel, ce mercredi, en venant à bout de Rennes lors de la 28e journée de Ligue 1 (1-0). Grâce à ce succès, les Gones ont pris provisoirement la tête du classement et mis la pression sur leurs concurrents dans la course au titre.

Rudi Garcia et ses joueurs vont pouvoir regarder tranquillement les rencontres de Lille, du PSG et de Monaco. Avant les matchs de leurs trois rivaux, ils ont rempli leur contrat avec cette victoire face au club breton.

Non seulement ils ont gagné, mais ils se sont également emparés du fauteuil de leader. Les Lillois savent ce qu’ils leur restent à faire s’ils veulent le récupérer, tout comme les Parisiens pour repasser devant le club rhodanien.

A domicile, les Lyonnais a montré deux visages. Un décevant en première période, où ils n’ont jamais été dangereux. Il a même fallu attendre les arrêts de jeu avant de voir Memphis Depay cadrer le premier tir de l’OL (45e). Et un autre un peu plus entreprenant au retour des vestiaires.

Après avoir longtemps buté sur la défense rennaise, et un but refusé pour un hors-jeu de Tino Kadewere (68e), la délivrance est venue d’Houssem Aouar. Entré à l’heure de jeu à la place de Bruno Guimaraes, l’international français a profité d’un excellent travail de Depay, qui s’est arraché dans la surface bretonne, pour trouver la faille (74e) et offrir trois points précieux à son équipe à l'entame du sprint final.

Alors que Rennes, dans l’attente de l’arrivée de Bruno Genesio au poste d’entraîneur après la démission de Julien Stéphan, a enchaîné une 6e défaite consécutive toutes compétitions confondues, Lyon a réaffirmé sa volonté de batailler jusqu’au bout pour décrocher le titre de champion, 13 ans après son dernier sacre.