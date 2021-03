NBA : Théo Maledon parle de son début de saison, du Thunder, de ses difficultés

Sélectionné au deuxième tour de la dernière Draft, Théo Maledon enchaîne les performances sous le maillot du Thunder d’Oklahoma City, où il a réussi à intégrer la rotation de Mark Daigneault, et parfois même à intégrer le cinq de départ.

Le joueur français de 19 ans est récemment revenu sur son début de saison lors d’une conférence de presse pendant laquelle il a parlé de son adaptation en NBA, de ses premières impressions au sein du club, mais aussi de certaines de ses difficultés, notamment le fait de gagner en constance.

Son adaptation à la NBA

«Elle s’est bien passée. Ce n’est pas terminée. On arrive bientôt au All-Star Break, avec une deuxième partie de saison qui va se durcir avec plusieurs équipes qui essaient d’entrer dans la course aux playoffs. Donc je m’attends à ce que ça se complique. Mais pour le moment, l’adaptation se passe bien».

Sur le jeu physique

«Oui, mais je reste un peu surpris quand même, par l’aspect physique. J’ai également été surpris par la manière de jouer, où on a l’impression que, globalement, c’est un peu plus soliste qu’en Europe. Certains peuvent avoir l’impression que les systèmes sont moins travaillés. Mais en fait, il y a énormément de situations détaillées. La défense aussi. Malgré les règles qui favorisent l’attaque, la dimension athlétique permet de les cacher. Les un-contre-un et les aides défensives sont très présentes».

Son bilan de la première moitié de saison

«Par rapport à ce qui était attendu du club, c’est satisfaisant. Après, nous sommes jeunes, on continue d’apprendre, tout en essayant de rester compétitif à chaque match en les prenant un par un. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. On commence à bien travailler en équipe offensivement et défensivement, et il faut continuer dans ce sens».

«Individuellement, je pense avoir réussi à surprendre pas mal de personne. Après, personnellement, je m’étais préparer pour ça. J’ai travaillé tout l’été pour réussir à me faire ma place, et gagner la confiance de mes coéquipiers et de mes coaches. C’est quelque chose que je compte continuer à faire dans le futur, et à progresser au fil du temps».

Théo Maledon





11 points | 8 assists pic.twitter.com/ukDRADmkww — OKC THUNDER (@okcthunder) February 27, 2021

Son match le plus abouti

«Le dernier match à Atlanta, j’ai senti que je pouvais faire les bons choix offensivement et jouer avec un bon rythme. Et c’est quelque chose que je vais essayer de maintenir pour les matches à venir».

Le bénéfice d’évoluer au Thunder

«Je suis vraiment content d’être tombé dans cette franchise, qui est très structurée, professionnelle, et cela correspond très bien à mon éthique de travail. Après, le rythme est effréné car nous jouons presque tous les deux jours, des back-to-back, donc les entraînements sont modérés pour ne pas s’épuiser alors qu’il y a un match prévu le soir même ou le lendemain».

«Mais la manière dont le travail est organisé est très bon, avec des révisions de systèmes, du scouting, des choses comme ça qui exigent seulement de la concentration, et pas forcément beaucoup d’efforts physiques. Cela permet de continuer à travailler, même si physiquement, on est gardé au repos. Mais on travaille sur le mental à l’approche des matches. C’est vraiment des choses qui me plaisent beaucoup, et comme je l’ai dit, je suis vraiment content d’être dans cette franchise».

La régularité

«L’enchaînement des entraînements et des matches n’est pas évident. On essaie de faire le maximum pour rester frais pour chaque rencontre. Avec le coaching staff, on regarde beaucoup de vidéos sur notre jeu, et celui de nos adversaires, afin d’être préparé au mieux. Après, il y a des hauts et des bas, et il faut chercher à être le plus constant possible».

Sa principale surprise

«Ce qui m’a surpris, c’est vraiment l’enchaînement des matches. C’est difficile physiquement. Je m’y attendais un peu, mais quand tu le vis, tu te rends compte que c’est encore pire que ce que tu pouvais imaginer. Et en NBA, tu joues chaque fois contre les meilleurs joueurs en face. Il faut toujours apporter le maximum. Donc oui, le rythme m’a surpris».

Les revendications en NBA

«C’est un des atouts de cette ligue. Les athlètes peuvent parler, et exprimer leurs idées. C’est une chose que je trouve très positif, surtout quand il s’agit de combattre les injustices».

Sa place à Draft

«Oui, ça a été une motivation. Je n’ai pas besoin de beaucoup de choses pour me motiver. Mais quand on doute de moi, ça me pousse encore plus».

Les stars de la NBA

«Plusieurs joueurs m’ont impressionné. Surtout physiquement, quand tu les vois sur le terrain. Par exemple Giannis Antetokounmpo, qui est vraiment impressionnant».