Tony Yoka : «un combat dangereux» contre Joël Tambwe Djeko

Tony Toka, opposé à Joël Tambwe Djeko vendredi soir pour une ceinture européenne, va devoir se méfier d’un adversaire qui lui ressemble particulièrement.

C’est un miroir qu’il aura face à lui. Le boxeur tricolore (9 victoires en autant de combats) va affronter le Belge aux 17 victoires dont 8 par KO qui lui ressemble beaucoup pour la ceinture de l’Union européenne des poids lourds.

«Il fait ma taille mais il est plus léger. Ca veut dire qu’il va être plus rapide et ça, ce sont mes qualités de base, a expliqué Tony Yoka à Canal+. C’est un combat dangereux et il va falloir être attentif dès les premières secondes du combat.»

En cas de victoire contre Joël Tambwe Djeko, le Parisien, qui reste sur deux succès en 2020 (contre Johann Duhaupas et Christian Hammer), se rapprocherait d’une chance mondiale.

«Cette fois-ci on ne va pas simplement monter dans le classement, on va prendre une ceinture, a-t-il indiqué. En la prenant, je deviendrai sûrement challenger de Joe Joyce. Et après, je pourrai voir un peu plus haut.»