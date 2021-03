Boxe : Tony Yoka veut combattre Deontay Wilder

Tony Yoka s’est confié, lors d’un échange avec des abonnés de Canal+, sur les adversaires qu’il souhaiterait affronter prochainement avec en tête de liste Deontay Wilder.

Affronter les plus grands pour écrire son histoire. Avant son combat vendredi contre le Belge Jöel Tambwe Djeko (13 victoires) à Nantes, le champion olympique 2016, invaincu depuis ses débuts en professionnel (9 victoires en autant de combat), a indiqué, qu’il aimerait beaucoup boxer le «Bronze Bomber».

«Celui que je veux boxer de base, c’est Deontay Wilder, a expliqué Tony Yoka. Pour l’histoire, (Anthony) Joshua, 2 champions olympiques, ce serait beau.» Pour rappel, l’Américain, qui n’a plus combattu depuis sa défaite en février 2020 contre Tyson Fury et la perte de son titre WBC des poids lourds, a récemment confié qu’il aimerait revenir et affronter de «jeunes loups». Le Français pourrait naturellement en faire partie.

Répondant à une question sur la possibilité de le voir combattre Tyson Fury un jour pour un titre mondial, le Parisien a également indiqué comment il envisageait la suite de sa carrière après le titre européen de vendredi soir.

«Tout le monde a pris un peu de retard avec la pandémie de Covid-19, a d’abord confié Tony Yoka. Je pense que je ne suis plus très loin (d’un titre mondial). Je suis n°12 mondial. Je pense que d’ici l’année prochaine si on fait les combats qu’il faut, on pourra aller chercher le Top mondial. En étant 12e mondial, je pense que l’on est à 4 combats d’un championnat du monde. Si ça se passe bien, peut-être 3.»