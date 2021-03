Brest-PSG, Canet-OM… 16es de finale de Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les 16es de finale de la Coupe de France se disputeront du vendredi 5 au lundi 8 mars. Voici le programme TV complet.

Vendredi 5 mars

21h : AS Beauvais Oise (N2) - US Boulogne CO (N) : 0-2

21h : Aubagne FC (N2) - Toulouse FC (L2) : 0-2

Samedi 6 mars

14h15 : Red Star FC (N) - RC Lens (L1) sur Eurosport 2.

14h15 : GFA Rumilly-Vallières (N2) - FC Annecy (N) sur Eurosport 2.

14h15 : Olympique Alès-en-Cévennes - Montpellier HSC (L1) sur Eurosport 2.

14h15 : FC Saint-Louis Neuweg (N3) - CS Sedan-Ardennes (N2) sur Eurosport 2.

16h30 : Valenciennes FC (L2) - FC Metz (L1) sur Eurosport 2.

16h30 : Le Puy Foot Auvergne (N2) - FC Lorient (L1) sur Eurosport 2.

16h30 : Olympique Saumur FC (N3) - US Montagnarde (R1) sur Eurosport 2.

18h45 : Lyon (L1) - FC Sochaux-Montbéliard (L2) sur Eurosport 2.

21h10 : Stade Brestois (L1) - PSG (L1) sur Eurosport 2 et France 2.

Dimanche 7 mars

18h30 : GFC Ajaccio (N2) - LOSC Lille (L1) sur Eurosport 2.

18h30 : Angers SCO (L1) - Club Franciscain (R1) sur Eurosport 2.

18h30 : SO Romorantin (N2) - Voltigeurs Châteaubriant (N2) sur Eurosport 2.

21h : Canet RFC (N2) - OM (L1) sur Eurosport 2.

Lundi 8 mars

21h : OGC Nice (L1) - AS Monaco (L1) sur Eurosport 2.

Le tirage au sort des 8es de finale sera effectué en direct sur Eurosport 2 après Nice-Monaco.