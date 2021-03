Nantes : L’attaquant Jean-Kévin Augustin souffre du syndrome du «Covid long»

Le FC Nantes a enfin trouvé l’origine des maux de Jean-Kévin Augustin. Alors que sa dernière apparition sur une pelouse de Ligue 1 remonte à la fin du mois de novembre à Marseille, l’attaquant est victime du syndrome dit du «Covid long».

Les absences répétées de l’ancien Parisien, recruté à la fin du mercato estival le 5 octobre dernier en provenance du RB Leipzig, n’étaient pas passées inaperçues. En proie à un déficit athlétique, «malgré un travail de réathlétisation et un investissement personnel conséquent», il a effectué ces derniers jours des tests médicaux plus approfondis pour en connaître l’origine.

Et les résultats ont révélé que l’ancien international espoir «subit encore les conséquences d’une infection à la Covid-19, qui s’apparente au syndrome dit du ‘Covid long’», a indiqué le club nantais dans un communiqué.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, entre 10 et 15% des personnes touchées par le coronavirus souffriraient de symptômes persistants (fatigues, douleurs physiques, troubles du sommeil…) plus de trois mois après avoir été infectées.

En conséquence, Augustin va «poursuivre un protocole médical strict, adapté à son état de santé actuel, nécessaire au recouvrement de la totalité de ses moyens et de sa forme physique». Durant cette période compliquée, il restera «à disposition de la réserve jusqu'à la fin de la saison», où il avait été renvoyé par Antoine Kombouaré la semaine dernière en raison d’un état physique incompatible avec le haut niveau.

S’il espérait relancer sa carrière à Nantes, Jean-Kévin Augustin va devoir prendre son mal en patience, lui qui n’a joué que 33 minutes en trois matchs cette saison. Mais il n’en demeure pas motivé à l’idée de revenir au plus vite. «Le club et les supporters vivent une saison particulièrement difficile et je mesure les attentes qu’ont suscitées ma venue. Je comprends d’autant plus la frustration de tous les fans du FCN ayant placé beaucoup d’espoirs en moi, et croyez bien que je la partage. Sachez que je mets tout en œuvre pour revenir dans ma meilleure forme au plus vite. Mon but est toujours le même : aider le club et l’équipe à surmonter cette mauvaise passe, pour atteindre les objectifs qui sont les siens», a-t-il confié.

A dix journées de la fin, Nantes est dans une position délicate au classement. Seulement 19e au classement, les Canaris, qui ne comptent que quatre victoires et n’ont remporté qu’un seul de leurs 19 derniers matchs de championnat, luttent pour ne pas descendre en Ligue 2.