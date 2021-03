Vendée Globe : un mois après le vainqueur Yannick Bestaven, le dernier Ari Huusela arrive aux Sables d'Olonne

Plus d'un mois après l'arrivée du vainqueur du Vendée Globe Yannick Bestaven, le skipper finlandais Ari Huusela (Stark) s'apprête à son tour à boucler tour du monde à la voile. Bon dernier. Son arrivée aux Sables d'Olonne est prévue ce vendredi dans la matinée.

Un moment attendu par toute la Finlande, puisque Huusela deviendrait alors le premier skipper finlandais à boucler l'épreuve. «Ce projet est devenu tellement énorme en Finlande, je suis impressionné ! J’imagine que ma vie sera différente à mon retour. Il y a tellement de gens qui me suivent, qui savent qui je suis ! Mais j’ai d’abord fait cela pour moi-même. Je vais juste essayer d’être honnête avec moi-même, je ne veux pas faire trop de bruit avec tout ça. C’est juste que ça s’est produit comme ça. J’ai écrit des histoires et je pense que ça a fait du bien aux gens qui étaient confinés. Notre plus grand humoriste finlandais a même fait un sketch sur moi récemment. C’est incroyable», attestait-il lors d'une récente vacation.

Seul en course depuis l'arrivée d'Alexia Barrier, le 28 février dernier, Huusela, pilote de ligne de profession et qui avait déjà été premier skipper scandinave à terminer la Route du Rhum en 2014, dresse un bilan plus que positif de son expérience. «Il y a eu peu de jours difficiles, peut-être dix… J'ai énormément apprécié tous les autres… j'ai eu suffisamment d'eau, de nourriture et de fournitures. J'étais très bien préapré, je n'ai pas eu de gros problème... Quand j'ai lancé ce projet il y a quatre ans, ce n'était pas pour la compétition, mais plus comme une aventure pour moi, un énorme challenge», synthétise celui qui a commencé à naviguer qu'à seulement 24 ans et fait ses débuts sur la classe Mini.

Père de deux enfants, Huusela, dont la femme pilote l'ensemble des campagnes depuis 2007, a navigué, pendant ce Vendée Globe, sur son propre bateau, sans foils, mais ayant subi «une cure d'amaigrissement en 2018 de manière à lui donner un peu plus de réactivité et de vivacité», est-il expliqué sur le site de la course. Le voici désormais tout proche de réaliser le rêve de sa vie. Pour son arrivée, il ne rêve que d'une chose. «J'aimerais bien avoir enfin du vrai soleil. Cela fait des jours que je n'ai pas vu le soleil».