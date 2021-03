All Star Game 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

A l’image de LeBron James, Giannis Antetokounmpo ou encore James Harden, de nombreuses voix s’étaient élevées contre la tenue du All Star Game. Mais la 70e édition aura bien lieu, dans la nuit de dimanche à lundi, à Atlanta et sera à suivre à partir de 00h30 sur beIN SPORTS 1.

Une fois n’est pas coutume, ce All-Star Game 2021 va se tenir sur une seule journée au lieu de trois jours. Il s’ouvrira avec le «Skills Challenge» qui sera suivi par le «Three Point Contest». Le match des étoiles entre l’équipe de LeBron James et celle de Kevin Durant prendra ensuite la relève et devrait commencer aux alentours de 2h. Le toujours très attendu concours de dunk se tiendra à la mi-temps (3h).

Le show se déroulera quasiment à huis clos (1 500 personnes invitées) et la maire d’Atlanta a appelé les fans à rester chez eux pour le regarder, plutôt que de se rendre dans des bars. Les stars seront, elles, bien présentes en Géorgie, même si l’organisation de l’événement a fait grincer des dents. «Nous savons tous pourquoi» le All-Star Game a lieu. «A cause de l’argent en jeu. On fait passer cela avant la santé en ce moment», a déploré Kawhi Leonard.

De son côté, LeBron James, qui n’a pas eu beaucoup de temps pour souffler entre son titre de champion remporté en octobre avec les Lakers et le démarrage de la saison, a reproché à la NBA d’avoir asséné «une gifle» aux joueurs.

Souffrant d’une petite entorse à la cheville gauche, il devrait néanmoins bien être présent sur le parquet pour assumer son rôle de capitaine de la «Team LeBron», dont le cinq majeur est composé de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas) et Nikola Jokic (Denver).

En revanche, Kevin Durant (Brooklyn), touché aux ischios-jambiers, ne jouera pas. Kyrie Irving (Brooklyn), Joel Embiid (Philadelphie), Kawhi Leonard (Clippers), Bradley Beal (Washington) et Jayson Tatum (Boston) défendront la «Team Kevin».

Sélectionné parmi les sept remplaçants de l’équipe de «LBJ», le Français Rudy Gobert participera à son deuxième All Star Game d’affilée. Une marque de reconnaissance pour le pivot tricolore, même s’il est loin d’être reconnu à sa juste valeur pour avoir été retenu en dernier. Tout comme sa franchise d’Utah qui domine pourtant cette saison de NBA.